Le Iene e il giro di affari a Milano tra agenti e spacciatori, arrivano i primi provvedimenti contro i poliziotti | VIDEO

16 ottobre 2020 a

a

a

Il servizio de Le Iene sugli agenti antidroga a Milano ha portato ai primi effetti. I provvedimenti infatti sono partiti nei loro confronti dopo quanto ha raccontato l'inviato della trasmissione di Italia1 Luigi Pelazza. Si è deciso, per motivi di opportunità, e in attesa che l'autorità giudiziaria accerti le loro eventuali responsabilità, di trasferirli ad altra sede. Lo spiega un comunicato dell'amministrazione comunale: "Alla luce di quanto accaduto alcuni giorni fa e riportato dal servizio de Le Iene, si stanno attuando i primi provvedimenti di trasferimento per gli agenti che sarebbero coinvolti nei fatti raccontati nel servizio. Eventuali ulteriori misure saranno valutate all'esito delle indagini".

“La polizia si mette in tasca la droga e i soldi che trovano per strada”: così aveva detto a Luigi Pelazza un ex trafficante di droga, che dopo essere arrivato a smerciare fino a 40 chili di sostanze stupefacenti al mese, per un giro d’affari di 15mila euro, sarebbe stato contattato da alcuni agenti del comando di polizia locale di Milano. L’uomo aveva proseguito: "Se io segnalo loro qualcuno che spaccia in grandi quantità, loro lo arrestano e tengono una parte di droga e soldi, poi mi danno la mia parte”. E così Pelazza decide di verificare di persona se sia tutto vero, organizzando tra quell’ex trafficante e i presunti vigili un incontro in zona Bovisa a Milano. E durante quell’incontro ascoltiamo le seguenti parole: "I tuoi 10mila euro li prendi sicuro. Ma dipende da quello che succede, magari riesco a darti anche di più”, dice uno di questi vigili. Alla fine l'operazione, con altissimi momenti di tensione, è stata organizzata da Luigi Pelazza, che si è trovato faccia a faccia con gli agenti, a cui ha chiesto spiegazioni. Loro hanno negato il loro coinvolgimento, ma è di poco fa la notizia del loro trasferimento da parte del comando della polizia locale di Milano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.