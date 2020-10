Stasera in tv 16 ottobre, su Canale5 c'è Grande Fratello Vip: anticipazioni. Intanto Francesco Oppini piange davanti a tutti | VIDEO

16 ottobre 2020 a

a

a

Torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip venerdì 16 ottobre su Canale5. Nomination, eliminazioni e tanto altro nella puntata condotta come sempre da Alfonso Signorini in collaborazione con gli opinionisti in studio Antonella Elia e Pupo. In primo piano la lite tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi, poi Guenda Goria contro tutti. E ancora la discussione tra i due amici Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, a causa di uno scherzo dell'influencer, che ha dichiarato per finta di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti. Proprio Oppini sta attraversando nella casa un momento difficile. Questo il video in cui spiega il motivo e la reazione dei compagni allo sconforto del telecronista:

Il pianto di Francesco Oppini davanti a tutti

A rischio eliminazione Stefania Orlando, Guenda Goria e Matilde Brandi. Appuntamento dalle 21,30 su Canale5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.