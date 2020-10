Freedom oltre il confine, stasera 16 ottobre in tv alla scoperta della statua della Libertà, dei folletti e di San Michele. Le anticipazioni

16 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 16 ottobre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.30 è in programma Freedom, oltre il confine. Quali sono i temi che affronterà stasera Roberto Giacobbo secondo le anticipazioni? Al centro della puntata la Statua della Libertà di New York, in particolare la torcia che tiene in mano. Pare che sia stata ispirata da opere antiche che si trovano in Italia. Poi il programma si sposterà a Carlingford. E' una piccola città vicina a Dublino dove si trova Kevin Woods, un uomo convinto di parlare con i folletti. Poi obiettivo sulla Sardegna, in particolare il Deposito dell'Aeronautica Militare all'interno del Monte Urpinu, fino a poco tempo fa coperta da segreto militare. Ma Roberto Giacobbo si occuperà anche di Monte Sant'Angelo, l'importante santuario pugliese legato a San Michele che sarebbe legato ad altri due luoghi di culto: Mont Saint Michel, in Normandia, e la Sacra di San Michele in Val di Susa. Chi ha disegnato l'invisibile linea che collega i tre luoghi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.