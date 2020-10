Stasera in tv 16 ottobre, su Rai 3 il film Era mio padre con Tom Hanks e Paul Newman. La trama

16 ottobre 2020 a

Stasera in tv 16 ottobre, su Rai 3, a partire dalle ore 21.20 è in programma il film dal titolo Era mio padre. Genere drammatico, realizzato nel 2002, vede alla regia Sam Mendes. Del cast fanno invece parte Tom Hanks e Paul Newman oltre a Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Daniel Craig, Stanley Tucci. La trama. Si tratta della storia di un assassino che vive una vita familiare tranquilla. Tutto cambia però quando suo figlio è il testimone di un omicidio. Viene inseguito per essere elminato ma ovviamente suo padre cerca in ogni modo di salvarlo. Una impresa che non è così semplice.



