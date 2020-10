Tale e quale show, le esibizioni di stasera 16 ottobre su Rai 1 possono rivoluzionare la classifica. Super ospite e anticipazioni

16 ottobre 2020 a

Super venerdì per Rai 1, stasera 16 ottobre. Nel palinsesto della rete ammiraglia della televisione di Stato, a partire dalle ore 21.25 è in programma in diretta Tale e quale show. Una tappa considerata molto importante visto che la prossima settimana sarà proclamato il campione dell'edizione numero 10. Il programma poi andrà avanti anche nei tre venerdì successivi per la conquista del titolo 2020. La puntata di stasera potrebbe rivoluzionare la classifica. Sono infatti previste esibizioni molto particolari. Barbara Cola sarà Al Bano, Francesca Manzini si trasformerà in Jennifer Lopez, Carolina Rey sarà Gaia, Carmen Russo invece Sophia Loren, Giulia Sol imiterà Alessandra Amoroso, Sergio Muniz diventerà Cat Stevens, Francesco Paolantoni sarà Tony Dallara, Pago diventerà Rino Gaetano, Virginio ricorderà Mango e Luca Ward addirittura Amanda Lear.

In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salamme, mentre ovviamente alla conduzione Carlo Conti. Giudice d'eccezione Nino Frassica. Quella di oggi è la puntata numero cento dello show, considerato uno dei migliori programmi Rai degli ultimi anni.

