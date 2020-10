Piazza Pulita, la folle vita Instagram di 1727wrldstar detto Fratellì. Tutto in diretta: incidenti, sesso, anabolizzanti

16 ottobre 2020 a

Sconvolgente servizio mandato in onda nell'ultima parte della puntata del 15 ottobre di Piazza Pulita, su La7. La trasmissione condotta da Corrado Formigli è entrata nella vita di 1727wrldstar. Luca Bertazzoni. Una vita vissuta praticamente in diretta su Instagram dove ha oltre 200mila follower.

Diventato conosciuto per il video "ho preso il muro, fratellì", vive all'insegna di corse spericolate, guardaroba con pezzi di abbigliamento da centinaia di euro ognuno, macchine costosissime. Immagini e parole che descrivono come un fenomeno social possa diventare un pericoloso e pessimo esempio per tutti. "Mi hanno arrestato per una sciocchezza - ha raccontato 1727wrldstar - e in quella occasione ho pensato che non mi andava più di lavorare. Pulivo le palestre. Quando è arrivato il Covid ho iniziato a fare le dirette, i numeri crescevano e ho insistito". Dirette provocanti, discutibili, aggressive, ma purtroppo molto seguite. Grazie agli sponsor riesce a guadagnare anche 6mila euro a settimana. In diretta ha mandato persino un rapporto sessuale con la sua donna conosciuta sul web, ma anche l'uso di anabolizzanti e le pazze corse in auto. "Condivido sempre quello che faccio. Ringrazio i follower, loro si divertono e io posso fare la vita che voglio". Clicca qui e guarda il video del servizio di Piazza Pulita.

