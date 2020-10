Chi vuol essere milionario? Chris Joseph Caraccioli e l'aiuto dell'amica da Gerry Scotti. Chi è il ragazzo di 18 anni

Il giovane protagonista di Licata che ha conquistato il pubblico e Gerry Scotti

Si chiama Chris Joseph Caraccioli, ha vinto 30 mila euro nella puntata di giovedì 15 ottobre 2020 di Chi vuol essere milionario? su Canale 5. Lo rivedremo anche nella prossima quando proverà a scalare il fatidico milione a suon di domande (e risposte) che gli pone Gerry Scotti. Il giovane, 18 anni, viene da Licata in Sicilia, provincia di Agrigento, è fa il quinto liceo classico Linares (ha la media del 9.67).. È cresciuto i primi nove anni della sua vita a Ravenna, poi la sua famiglia è tornata a Licata. Si è presentato a Chi vuol essere milionario? con due compagni di classe, ha una sorella di nome Heidi e un fratello piccolo di nome Eloi. Con la vincita vorrebbe finanziare i suoi studi, aiutare i suoi genitori e viaggiare. Proprio l'amica che era con lui in studio lo ha aiutato, con un suggerimento, nella domanda nella quale era in difficoltà, indicando come risposta Sergio Leone.

