Chi vuol essere milionario? Sara Ricciardo si ferma su questa domanda dei ritornelli e vince 150 mila euro

E' sfumato il sogno di Sara Ricciardo di portare via 300 mila euro da Chi vuol essere milionario?, il programma di Canale 5 di stasera 15 ottobre 2020 e la domanda sulla quale si è fermata è quella dei ritornelli. Porta a casa però 150 mila euro perché la risposta l'avrebbe sbagliata.

In questo programma si cerca il milione e lei si è data lo stop a due domande dalla fine. Questa la domanda per raggiungere i 300 mila euro sulla quale ha scelto di fermarsi: "Nel libro ‘Mezzo secolo di ritornelli' è stata stilata la lista dei brani più presenti nelle classifiche di vendita italiane tra il '59 e il 2019. Chi c'è al primo posto? Ecco le quattro opzioni: A – Un'estate italiana; B – I bambini fanno oh; C – Il cielo in una stanza; D – Sabato pomeriggio". Sara Ricciardo ha scelto di non rischiare di perdere i 150 mila euro.

La sua scelta si è rivelata quella giusta. Lei, infatti, avrebbe risposto "Un'estate italiana", di Gianna Nannini, rockstar senese, canzone dei Mondiali di calcio Italia '90, ma la risposta giusta era "I bambini fanno oh".

