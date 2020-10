Le Iene e la droga a Milano: accordi economici tra agenti e complici? Tutte le conversazioni stasera 15 ottobre su Italia1 | VIDEO

15 ottobre 2020 a

a

a

“I tuoi 10mila euro li prendi sicuro. Ma dipende da quello che succede, magari riesco a darti anche di più”. Questa la conversazione documentata da Le Iene. Si tratterebbe di un accordo economico intorno alla droga. A parlare sarebbero tre agenti della polizia locale di Milano con un loro informatore che in questo caso è anche complice della trasmissione.

Nel servizio in onda giovedì 15 ottobre dalle 21.10 su Italia1, Luigi Pelazza ricostruirà questa vicenda che lascia aperta una domanda inquietante: quali erano le intenzioni degli agenti della squadra antidroga della polizia locale di Milano sulla droga oggetto dell'operazione? “Il fumo arriva dalla Francia: 50 chili". Il complice de Le Iene lascia poi data e luogo della consegna. Da qui nasce appunto la conversazione con i tre agenti dell'antidroga, che spiegano come intendono procedere: "Cerchiamo di prendere la droga”, risponde uno dei tre. “Entrate nell’appartamento, fate il c***o che dovete fare poi quando uscite c’è la possibilità che il tizio vede noi e capisce che può essere pericoloso. Invece che andare verso la macchina lascia (la roba ndr) e scappa”. Insomma, l'agente non sembra interessato al trafficante, anzi. L'auspicio è che lui scappi lasciando la droga. Approfondimenti dalle 21,10 a Le Iene nel servizio di Luigi Pelazza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.