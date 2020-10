Le Iene, filma il pizzo e fa arrestare 20 mafiosi: il video dell'imprenditore stasera 15 ottobre 2020 su Italia1

15 ottobre 2020 a

a

a

L'imprenditore si mette una telecamera addosso e ha registrato la richiesta di pizzo. Siamo in un quartiere nel cuore di Palermo. Le Iene lo hanno intervistato e il servizio va in onda stasera, in prima serata, su Italia1 (ore 21.10).

"Dammi 500 euro per la festa, così puoi fare il tuo lavoro in modo carino e tranquillo e nessuno ti disturba", gli dice un uomo che si avvicina e nell'incontro il coraggioso imprenditore palermitano dice no alle richieste di pizzo della mafia. Tutto filmato, documentato e che adesso viene trasmesso nel servizio televisivo del fortunato programma Mediaset.

