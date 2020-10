Alberto Matano commosso alla Vita in Diretta: "Un abbraccio a Jole e a tutti i calabresi" | Video

15 ottobre 2020 a

a

a

Un saluto commosso in diretta tv nel corso de La Vita in diretta, il programma di Rai1 in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 ottobre 2020, Alberto Matano ha esordito con la voce rotta dall'emozione: "Oggi è un giorno triste, non c'è più...".

Matano ha aperto la trasmissione con la notizia della morte di Jole Santelli. "Oggi è un giorno triste, voglio cominciare ricordando questa donna appassionata, forte, tenace. Ha fatto una lunga carriera politica, poi è tornata nella sua terra, la Calabria, che è anche la mia terra. Ha deciso di lavorare per la sua terra. Jole Santelli se n'è andata questa notte a 51 anni", ha affermato e poi concluso: "È un giorno triste per la Calabria. Un abbraccio a Jole, a tutti i calabresi a tutte le persone che le volevano bene".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.