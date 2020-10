Stasera in tv 15 ottobre, su Rai3 un super Denzel Washington in End of justice Nessuno è innocente: la trama | VIDEO

15 ottobre 2020 a

Film drammatico di denuncia in prima serata su Rai3 giovedì 15 ottobre. Alle 21,20 andrà in onda infatti "End of justice - Nessuno è innocente", candidato ai Premi Oscar e ai Golden Globe nel 2018, per la regia di Dan Gilroy con uno strepitoso Denzel Washington.

La trama racconta la storia di Roman J. Israel, interpretato appunto da Denzel Washington, un avvocato afroamericano idealista, attivista e per nulla incline ai compromessi. Lavora in uno studio penalista orientato alla difesa dei più deboli e sembra rimasto fermo agli anni '70 nel look, nel taglio di capelli e nell'arredamento. Quando la sua vita professionale subisce una svolta imprevista, si troverà a dover scegliere tra i suoi vecchi ideali e le sirene del guadagno e del successo. Nel cast anche Colin Farrell.

