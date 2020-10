Torna Doc Nelle tue mani, nel cast Matilde Gioli. Vita privata e carriera, dal primo successo con Virzì al flirt con il collega Scianna | VIDEO SKY

15 ottobre 2020 a

Torna una delle serie più attese dell'anno. Giovedì 15 ottobre alle 21,30 andrà in onda infatti Doc Nelle tue mani, tra le fiction più seguite nella scorsa stagione. Oltre a Luca Argentero (il protagonista) sono tanti i bravi attori impegnati nella serie. Tra queste c'è Matilde Gioli, classe 1989, nata a Milano da padre pugliese e madre toscana. Matilde si è diplomata al Cesare Beccaria, si è laureata in filosofia alla Statale di Milano e successivamente è entrata nel mondo dello spettacolo.

Diventata famosa per la sua parte nel film Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì, con quell’interpretazione ottiene il premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri d’argento 2014 e il premio Alida Valli durante il Bari International film festival. Sempre per la stessa pellicola, viene candidata anche per il Ciak d’oro come miglior attrice non protagonista. Oggi è una delle attrici giovani più promettenti e amate; il suo esordio sul piccolo schermo è nel 2014 in un episodio di Gomorra. Successivamente, sono diverse le fiction e le pellicole a cui prende parte, diretta da registi del calibro di Guido Chiesa, Riccardo Milani e Alessandro D’Alatri. Nel gennaio 2016 riceve il premio Afrodite come miglior attrice emergente e poi fa il suo esordio in tv: viene scelta come valletta del remake del programma Rischiatutto, condotto da Fabio Fazio. Ora si gode il grande successo sul piccolo schermo, con Doc Nelle tue mani, in cui interpreta Giulia Giordano. Molto riservata nella vita privata, ha avuto una relazione con il collega Francesco Scianna, il protagonista di Baarìa.

