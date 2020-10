Uomini e Donne, Carlotta piange: lacrime per la scelta di Michele che preferisce Roberta Di Padua | Video

15 ottobre 2020 a

Lacrime in apertura della trasmissione Uomini e Donne di oggi, giovedì 15 ottobre 2020. Nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Carlotta piange. La dama del trono over crolla davanti alle telecamere e si asciuga le lacrime per via di Michele, uno dei nuovi cavalieri della trasmissione con cui è uscita e con cui c’è stato un bacio.

Michele è uscito però anche con Roberta Di Padua che, tra le due, è quella che, fisicamente, gli piace di più. Il cavaliere, di fronte alla domanda di Maria De Filippi che gli ha chiesto con chi vorrebbe uscire nuovamente, risponde Roberta.

“Mi sono sentita sminuita. Ci sono stati gesti - dice - che mi hanno fatto credere che potessimo andare avanti, ma poi i piccoli gesti che in questo contesto sono importanti li fai per Roberta a cui hai dato grandi dimostrazioni”, afferma Carlotta. Michele ribadisce di essersi trovato bene con lei, ma di non poter aggiungere altro “Tu vuoi che io lotti per te?”, chiede Carlotta. “Mi farebbe piacere”, risponde Michele. La dama non appare però indirizzata su questa strada.

