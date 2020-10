Stasera in tv 15 ottobre, su Rai2 c'è Pompei: la trama e il trailer ufficiale | VIDEO

15 ottobre 2020 a

Film del genere catastrofico in prima serata su Rai2 giovedì 15 ottobre. Dalle 21,20 andrà in onda infatti Pompei, pellicola del 2014 che ripercorre l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. che distrusse la cittadina. Diretto da Paul W.S. Anderson, il film ha incassato 117,8 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget stimato di 80 milioni, con 23,2 milioni negli Usa e 94,6 nel resto del mondo.

La trama racconta la storia di Milo (Kit Harington) uno schiavo, unico sopravvissuto nel 62 d.C. di una tribù di cavalieri celti sconfitta in Britannia dai romani, diventato gladiatore e arrivato a Pompei dove dovrà lottare contro il tempo per salvare l’amata Cassia che però dovrà andare in sposa a un senatore romano. Amore, lotte, battaglie e scene catastrofiche per una storia che fa parte dell’immaginario di tutti rivista con gli effetti speciali hollywoodiani. Un'ora e mezzo con il fiato sospeso.

