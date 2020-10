Stasera in tv 15 ottobre, su Rai1 torna Doc Nelle tue mani: il ritratto di uno dei protagonisti | VIDEO SKY

15 ottobre 2020 a

Torna la grande fiction di Rai1 nella prima serata di giovedì 15 ottobre. Alle 21,25 Luca Argentero sarà protagonista in Doc Nelle tue mani, la fiction che ha fatto segnare ascolti record nella prima stagione. Al via dunque la seconda, subito con un doppio episodio. Nel cast anche Pierpaolo Spollon: conosciamolo meglio.

Doc Nelle tue mani prende il via con la puntata "In salute e in malattia", in cui Andrea Fanti, il protagonista, è certo di aver finalmente fatto breccia nel cuore di Agnese e, sull’onda del romanticismo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. A seguire "Quello che siamo", in cui una paziente mette in luce un segreto della vita privata di Lorenzo che crea stupore in tutto il reparto. Emozioni assicurate.

