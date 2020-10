Temptation Island 2020, anticipazioni ultima puntata martedì 20 ottobre: Carlotta crolla, la decisione di Speranza

15 ottobre 2020 a

Temptation Island 2020, è attesa adesso l'ultima puntata dopo i colpi di scena della penultima andata in onda mercoledì 14 ottobre. L'appuntamento finale è fissato per martedì 20 ottobre su Canale 5 in prima serata (non più di mercoledì, quindi).

Il docureality perde un'altra coppia: Francesca e Salvo al termine di un burrascoso falò hanno deciso di lasciare assieme il villaggio mentre c'è da capire come finirà il secondo di falò, quello tra Alberto e Speranza, arrivato dopo baci appassionati di lui alla single Nunzia e la scappatella in barca con notte sotto le coperte.

L' appuntamento del 20 ottobre inizierà col finale del falò di confronto tra Speranza e Alberto e a quanto trapela sembra non ci siano speranze di riappacificazione con Speranza che è a pezzi e furibonda per quanto ha visto.

Così sapremo adesso se Alberto deciderà di uscire con la single Nunzia per iniziare fuori una conoscenza con i due che prima del falò di confronto di lui con la fidanzata, si sono lasciati con un bacio.. Vedremo anche cosa succederà fra Nello e Carlotta. Anche qui la coppia sta per scoppiare con Carlotta che scopre che il fidanzato ha organizzato una festa a sorpresa molto romantica per la single Benedetta tanto che scoppierà in lacrime, un vero e proprio crollo quello di Carlotta al quale assisterà il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Poi anche per loro arriverà il momento del falò di confronto: come finirà? Nel corso dell’ultima puntata, inoltre, scopriremo cos’è accaduto a tutte le coppie di questa edizione un mese dopo la fine del loro percorso a Temptation Island. Chi sarà rimasto insieme?

