Temptation Island 2020, Speranza dopo il tradimento di Alberto: "Mostro!" ma non è finita. Fiato sospeso | Video

15 ottobre 2020 a

Temptation Island 2020, c'era attesa per vedere come va a finire la storia fra Alberto e Speranza dopo il tradimento di lui con la single Nunzia. La puntata del docureality di Canale 5 mette fine all'attesa. Anzi no. Bisognerà aspettare la puntata finale della prossima settimana.

"Tu mi hai umiliato, con fatti e atteggiamenti. Io davanti ho una persona che amo ancora, senza limiti. Un sentimento non è una vergogna e non mi pento di niente di quello che ho fatto in questi 16 anni, ma ai falò mi vergognavo, volevo sprofondare", dice al falò di confronto.

Speranza dice "Lui voleva il rapporto perfetto, ma fuori non esiste, anche una litigata lo rafforza". Il contrattacco di lui: "Mi hai mai visto così felice con te? Arrivare qui e fingere non avrebbe avuto senso, sono stato me stesso, l'ho fatto in maniera consapevole". Lei: "Mostro".

