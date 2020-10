Temptation Island 2020, Speranza in lacrime tradita da Alberto e Carlotta la consola: "Scappiamo" | Video

14 ottobre 2020 a

Temptation Island 2020. Nella puntata di mercoledì 14 ottobre del docureality di Canale 5, Speranza parla del momento in cui rivedrà Alberto dopo il tradimento del weekend in barca con la single Nunzia, al falò di confronto: "Per me lui in quel momento non sarà nulla",

Carlotta consola l'amica: "La vita non finisce, vieni da me, facciamo qualcosa, scappiamo". Speranza: "Lui è cattivo proprio". Poi si lascia coccolare e consolare, asciuga le sue lacrime tra le braccia dei suoi compagni di viaggio. Le attenzioni sono tutte per lei, in un momento così delicato che l'ha segnata.

