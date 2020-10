Temptation Island 2020, Carlotta distrutta per Nello con Benedetta: "Lo rovino, devi morì schiattato" | Video

14 ottobre 2020 a

Carlotta contro il fidanzato Nello sempre più vicino alla tentatrice Benedetta nella puntata di Temptation Island 2020 di mercoledì 14 ottobre 2020 in onda su Canale 5.

Al falò delle fidanzate commenta che lui ha parlato alla single della sua famiglia, di suo padre, argomento per lui molto delicato. "L'ha riempita di complimenti, di me non sa neanche a che facoltà sono iscritta all'Università". Alessia Marcuzzi ha un video per lei. Lui si dice continuamente provocato da Benedetta: "Vado in bagno e lo taglio". Carlotta è ghiacciata. I due continuano ad abbracciarsi e a coccolarsi. Ma c'è un secondo video.

"Sei anni che sono stata con lui, mi vergogno io". Carlotta infuriata: "Che schifo, abbiamo toccato veramente lo schifo". E ci va giù dura quando lo vede intimo con Benedetta: "Per me devi morì schiattato. Io lo rovino. Carlotta non c'è più, per tutta la vita". Poi, tornata nel villaggio, scoppia in lacrime disperata.

