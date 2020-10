Temptation Island 2020, Salvo furioso prende a pugni l'armadio: così Francesca lo ha fatto infuriare

14 ottobre 2020 a

a

a

Temptation Island, la puntata di mercoledì 14 ottobre sarà molto importante per Francesca Merra e Salvo Santarsiero. I due fidanzati, in crisi da tempo, affrontano un momento molto difficile per la loro relazione. Dai video come le anticipazioni del docu reality di Canale5, si capisce come entrambi non abbiano gradito il comportamento del partner.

Ma se le lacrime di Francesca, visto il suo comportamento dal primo momento, erano prevedibili, stupisce il comportamento di Salvo. Sentendo le parole di Francesca, che spiega ad Alberto di non essere felice e di essersi stufata, scaglia via un lettino. Poi, quando la compagna ribadisce la sua distanza fisica e mentale, prende a pugni con rabbia un armadio.

