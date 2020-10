Grande Fratello Vip, i sacrifici per il budget ridotto e il gelo tra Brandi e Ruta. Il riassunto del giorno 30 | VIDEO

14 ottobre 2020 a

Un mese esatto dall'inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tante le dinamiche ormai consolidatesi nella casa, tante anche quelle che potrebbero emergere nei prossimi giorni. Intanto i 4 vip finiti nel Cucurio non se la passano benissimo, con Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco impegnate nelle pulizie. Ma la giornata è trascorsa anche con le chiacchierate con gli inquilini della casa, e in questo caso Elisabetta e Pierpaolo Pretelli hanno dato vita a un incontro davvero molto intimo.

Riassunto giorno 30

Ma non c'è solo questo rapporto in primo piano, da segnalare pure i sacrifici per il budget esiguo che i vip hanno a disposizione per la spesa, mentre continuano gli attriti tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta dopo la litigata in diretta di lunedì 12 ottobre.

