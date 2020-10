Temptation Island 2020, ecco chi è Alberto che tradisce Speranza con Nunzia: lavoro e passioni

14 ottobre 2020 a

Alberto Maritato è diventato uno dei protagonisti di Temptation Island 2020. Fidanzato di Speranza Capasso, si è avvicinato nel corso del del reality alla single Nunzia. C'è molta attesa per capire cosa succederà nella puntata in onda mercoledì 14 ottobre 2020 su Canale5.

Ma chi è Alberto Maritato, il ribelle di questa edizione? Ha 32 anni, come la fidanzata. E' nato a Marigliano, professione chef, ma anche proprietario di tre locali in provincia di Napoli. E' un imprenditore da nove anni, attività che svolge assieme alla famiglia. Ha anche la passione del calcio, gioca in una squadra dilettantistica come centrocampista. Dopo 16 anni di relazione Alberto non si sente più sicuro della sua relazione: è stata sua l'idea di partecipare al programma.

