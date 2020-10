Stasera in tv 14 ottobre, su Italia1 Tom Cruise protagonista in Jack Reacher La prova decisiva: la trama | VIDEO

14 ottobre 2020 a

Cinema d'azione in prima serata su Italia1 mercoledì 14 ottobre. Dalle 21,30 andrà in onda infatti "Jack Reacher - La prova decisiva", film del 2012 scritto e diretto da Christopher McQuarrie con protagonista Tom Cruise. La storia intricata racconta di una giustizia conquistata a duro prezzo, tra tentativi di occultamento e violente aggressioni, sino ad un epilogo incredibile che ribalta ogni previsione, grazie all’ennesimo colpo di scena. Il trailer ufficiale.

La trama è incentrata su Jack Reacher, un ex poliziotto che ha trascorso gran parte della sua vita in giro per la città frequentando il sottobosco della criminalità. Reacher sta cercando di tenersi lontano dai guai quando viene coinvolto nel caso di un massacro apparentemente senza senso. Nel cuore di una piccola città dell’Indiana, James Barr, un esperto cecchino, è accusato di aver sparato sei colpi e ucciso cinque persone. Una volta interrogato, però, Barr si dichiara innocente e offre solo un indizio: Jack Reacher. Con l’aiuto di una giovane avvocatessa, Jack cercherà di risalire alla verità e scoprire chi e quali motivi si nascondono dietro al massacro. Nel cast anche la bellissima Rosamund Pike.

