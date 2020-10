Otto e Mezzo, anticipazioni e ospiti della puntata di mercoledì 14 ottobre 2020: c'è anche Massimo Galli

14 ottobre 2020 a

Nuova puntata per Otto e Mezzo, il talk show su La7 condotta da Lilli Gruber. Nell'appuntamento di mercoledì 14 ottobre in studio ci saranno il giornalista Marco Travaglio, la politologa Sofia Ventura e il virologo Massimo Galli, uno degli scienziati più rigorosi nell'affrontare i problemi legati alla pandemia.

E sarà proprio il Coronavirus, con l'impennata record di contagi registrata in Italia l'argomento da affrontare nella puntata: è un momento particolare per l'Italia, che dopo nuove restrizioni introdotte con l'ultimo dpcm non può escludere nuovi provvedimenti. Lo stesso premier Conte ha già fatto capire che le regioni più colpite possono introdurre misure più restrittive.

