Porta a Porta, ospiti e anticipazioni della puntata di mercoledì 14 ottobre 2020: ci sono due ministri

Porta a Porta, due ministri sono ospiti nella puntata di mercoledì 14 ottobre, in seconda serata su Rai1.

Si tratta del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, che si confronterà con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Nella seconda parte della puntata toccherà invece al ministro dei beni culturali Dario Franceschini, che lancerà le giornate del Fai, classico appuntamento del Fondo Ambiente Italiano.

In studio, ovviamente, Bruno Vespa, in una puntata importante visto l'aumento record dei contagi del Coronavirus nella giornata di mercoledì 14 ottobre. Proprio per questo sarà importante ascoltare il confronto tra il ministro Patuanelli e il presidente di Confindustria sulle nuove sfide economiche che attendono il paese.

