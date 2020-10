Vegani contro carnivori a Pomeriggio5, Daniela Martani tuona: "La carne è cancerogena". Ma Cecchi Paone non ci sta | VIDEO

14 ottobre 2020 a

a

a

Vegani contro carnivori. Nella puntata di Pomeriggio5 di mercoledì 14 ottobre è andato in scena un duello sull'alimentazione che ha scatenato la bagarre nel salotto condotto da Barbara D'Urso. In studio ci si chiedeva se fosse giusto crescere i propri figli senza latte, uova e carne. Dibattito sin da subito acceso, con Daniela Martani tra le paladine del "no alla carne".

"La carne è cancerogena", ha tuonato. Dall'altra parte della barricata anche Alessandro Cecchi Paone, assolutamente favorevole al consumo di carne. Sempre più vip si stanno facendo paladini della cucina vegana. Non solo Daniela Martani, collegato c'era anche Red Ronnie.

Alla fine, dopo tanto discutere, è arrivata la ricetta di Luisanna Messeri, che forse - almeno per una volta - ha messo d'accordo tutti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.