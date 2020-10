Striscia la Notizia, Ronaldo positivo al Coronavirus e quella profezia di De Luca che scatena il web

14 ottobre 2020 a

A Striscia La Notizia, il tg satirico di Canale5, non è sfuggito che la positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo era stata in qualche modo "chiamata" dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione, dopo l'ormai nota vicenda della mancata disputa della partita Juventus-Napoli, aveva infatti lanciato messaggi alla Juventus: "Invece di lamentarvi ringraziate la Asl, così Ronaldo non ha preso il Coronavirus".

Cr7, in realtà, è poi stato contagiato dal virus, risultando positivo durante il ritiro con la nazionale portoghese. Da qui nasce lo sfottò di Striscia La Notizia al governatore De Luca: "Le ultime parole famose". Una vicenda che ovviamente, viste anche la caratteristiche del colorito governatore, non può che scatenare l'ironia del web.

