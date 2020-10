Temptation Island 2020, Alberto e la tentatrice Nunzia dormono insieme: corna e pianti, il video in anteprima

14 ottobre 2020 a

Chissà cosa dirà Speranza, la fidanzata di Alberto, stasera mercoledì 14 ottobre 2020, nella puntata di Temptation Island in onda su Italia1. Alberto se la spassa infatti, in un week end in barca con la tentatrice Nunzia. Le immagini che vengono diffuse in anteprima, sono eloquenti di quanto è successo nella notte fra i due.

E' stato Alberto a chiedere alla produzione la possibilità di trascorrere un giorno e una notte insieme in barca con la single. Hanno dormito insieme e le immagini sono destinate a sconvolgere Speranza, disperata davanti alle imprese amorose del fidanzato. I dettagli nel video in anteprima.

