Uomini e Donne, la decisione di Davide su Miriana: le anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2020

Uomini e Donne, attesa per la puntata di martedì 14 ottobre del dating show di Canale5 condotta da Maria De Filippi. Tutti aspettano di sapere cosa farà Davide. Il tronista di 25 anni comunicherà la decisione di mettere fine alla conoscenza con Miriana, rimasta in bilico tra lui e Armando. Davide Donadei aveva scelto di dare una possibilità alla ragazza, ma non convinto dal suo atteggiamento ha deciso di farla sedere sul parterre del trono over.

Resta da capire come reagirà Miriana di fronte alla decisione di Davide, e se a questo il tronista punterà tutto su Beatrice, dopo averle regalato il suo primo bacio. Davide però non è del tutto convinto dalla freddezza della ragazza.

