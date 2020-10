Uomini e donne, Nicola Vivarelli sempre più protagonista. Vita e carriera del Sirius di Gemma e le foto hot in divisa

14 ottobre 2020 a

Puntata speciale quella di mercoledì 14 ottobre di Uomini e donne, il programma ormai cult curato da Maria De Filippi. Tra i protagonisti ci sarà anche Nicola Vivarelli, il Sirius di Gemma Galgani (con la quale ha intrapreso una relazione dopo averla conosciuta in chat proprio con questo pseudonimo) che continua a mietere successi all'interno della trasmissione, tanto da ritrovarsi in un vero e proprio triangolo amoroso con Veronica e Angelica. E nelle anticipazioni sembra che per lui ci sia scappato pure un bacio. Conosciamo meglio dunque il personaggio Nicola Vivarelli. Classe 1994, originario di Forte dei Marmi, Nicola è un ufficiale di Marina che lavora come deck officer sulla nave da crociera Carnival Cruise. L'amore per lo spettacolo però è troppo forte e grazie al suo fisico da urlo continua a lavorare come modello. Nicola è un ragazzo molto attento al proprio aspetto e al proprio look, che cura in modo maniacale prestando estrema attenzione ad ogni dettaglio. Non rinuncia all'uniforme da ufficiale della marina, divisa che evidentemente gli regala grande popolarità tra le donne. Ora l'occasione per proseguire nella sua carriera nello spettacolo.

