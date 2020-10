Eleonora Daniele, non si placa la polemica contro Fedez: "Per colpa sua io vittima di bullismo" | VIDEO

14 ottobre 2020 a

"Per colpa dello sfogo di Fedez sono stata vittima di bullismo". Così Eleonora Daniele è tornata a parlare in apertura di puntata di "Storie italiane" su Rai1 della polemica tra lei, il cantante e Chiara Ferragni. Eleonora Daniele si è scusata ancora una volta per aver dimenticato l'impegno dell'influencer più famosa al mondo per l'emergenza Covid con la raccolta fondi intrapresa in piena pandemia, ma non ha mancato di lanciare una frecciata a Fedez; il cantante l'aveva definita "Giornalista del Grande Fratello" usando un tono dispregiativo.

Da qui la controreplica di Eleonora Daniele: "Dopo il suo sfogo sono stata vittima di bullismo sui social, mi auguro che Fedez ora sia altrettanto sensibile", ha detto la conduttrice, che alla fine ha voluto anche diffondere un messaggio distensivo: "Voglio comunque mandare un bacio a lui e a Chiara Ferragni perché so cosa significa essere incinta in piena pandemia e spero che un giorno possiamo fare una bella intervista”, ha ribadito. Chissà se ci sarà un'ulteriore replica da parte dei Ferragnez.

