Le Iene, lo scandalo delle multe non pagate a Roma: 17 milioni regalati ai potenti | Video

Oltre 17 milioni di euro di multe annullate. Nel servizio andato in onda nella puntata di martedì 13 ottobre in onda su Italia1, Le Iene parlano di "uno scandalo multopoli".

La giornalista Roberta Rei, attraverso una serie di documenti inediti, racconta di centinaia di multe che non sarebbero state pagate da "politici, vip, forze dell'ordine e potenti vari".



Tutto è iniziato dalla denuncia di quella che viene definita un'impiegata modello, Emma Coli, che fin dal 199 ha iniziato a denunciare una serie di anomalie. Poi, nel 2011, la scoperta di 65 scatoloni con verbali non pagati. Alla base del mancato pagamento ci sarebbe un presunto meccanismo fraudolento che permetteva ai sanzionati di farla franca.



