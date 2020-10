Name that tune, Morgan batte Elettra Lamborghini. Ma sbaglia un titolo su De Andrè e attacca Papi | VIDEO

14 ottobre 2020 a

Morgan contro tutti. Ancora una volta. Il cantante ha partecipato alla puntata di Name that tune, la trasmissione musicale condotta da Enrico Papi, e ha scatenato il putiferio dopo una sua risposta sbagliata nella sfida della sua squadra contro quella capitanata da Elettra Lamborghini. Tutto è partito dall'errore dell'ex Bluvertigo sulla canzone di Fabrizio De André "La canzone di Marinella", chiamata erroneamente da Castoldi "La storia di Marinella". Errore subito segnalato da Enrico Papi, diventato da lì il bersaglio, insieme agli autori, del furioso Morgan: "Da qualche parte c’è scritto Canzone, altri dicono Marinella, tu lo dici adesso perché è facile, te l’hanno scritto”, ha sbottato il cantante.



Il programma è andato avanti a fatica, con Morgan che continuava a incalzare Papi, bravo a non calcolare più di tanto le resistenze dell'ex giudice di X Factor. Alla fine tuttavia la squadra di Morgan è riuscita a vincere per una risposta sbagliata da Elettra Lamborghini. Forse il successo finale ha calmato Morgan, che però se l'è legata al dito: "E' stata una cosa ingiusta, so a memoria tutte le canzoni di De Andrè". Evidentemente non è bastato.



