Matrimonio a prima vista, Andrea dà 7 alla neo sposa Nicole sul fisico: subito bufera sui social

Tempo di luna di miele per Andrea Ghiselli e Nicole Sonia, tra le coppie di Matrimonio a prima vista, il docureality di Real Time. Dopo le nozze al buio ecco appunto il viaggio sul lago di Como per la milanese e il pesarese. Per loro prima notte di nozze: ma c'è qualcosa che non convince Andrea. Se la donna è rimasta colpita dal fisico di lui, Andrea non mostra un particolare entusiasmo.

Anzi. Il voto dato alla fisicità di Nicole da parte del milanese ("7") è stato accolto con delusione dalla 29enne.

Le tensioni si sciolgono però durante la prima cena elegante insieme dove i due si aprono sottolineando di avere entrambi la percezione di conoscersi da tempo e parlano di famiglia e del desiderio - espresso da Nicole per il suo futuro - di avere figli. Poi, è il momento di un allenamento proposto dal giovane pesarese (“Per migliorare il mio 7?” gli lancia la frecciatina lei) e lo streatching “vendicativo” della milanese. Infine, una gita in canoa. Insomma, Andrea fa vedere comunque di fare un tentativo per conoscere meglio la neo sposa, ma il 7 poco convinto sulla fisicità potrebbe essere un aspetto capace di causare attriti nella coppia.

