Uomini e donne, anticipazioni puntata 14 ottobre 2020: triangolo per Nicola Vivarelli, Miriana fra Armando e Davide

Nuova puntata per Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 14 ottobre, alle 14.45 su canale 5. Protagonisti al centro dello studio secondo anticipazioni, Armando Incarnato e Davide Donadei .

Per loro c'è Miriana, ragazza che ha chiesto di conoscere entrambi. Davide, inviterà Miriana dichiararsi per Armando e ad accomodarsi nel parterre del trono over. La corteggiatrice balla esclusivamente con Armando che, a sua volta, continua la conoscenza con Lucrezia Comanducci.

Poi c'è il capitolo che riguarda Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis. Quest’ultimo, dopo aver lasciato andare Lucrezia Comanducci, sta continuando a conoscere Camilla e Gabriella.

Sophie dopo l’arrivo dei nuovi corteggiatori, sembra sempre più presa da Marco, ma anche con Nino l’esterna andrà nel modo migliore. Trono over, ecco prendere la scena Nicola Vivarelli. Lui frequenta Veronica, conoscerà anche Angelica. Poi ecco nella trasmissione di Maria De Filippi, Valentina Autiero. La sua frequentazione con Germano è in dubbio. Vedremo cosa succederà nel dating show odierno.

