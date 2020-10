Le Iene, Alessia Marcuzzi in video: "Così ho scoperto di essere positiva al Covid". Quarantena in camera con bagno

14 ottobre 2020 a

"Sono venuta a sapere che una amica di mia figlia Mia era positiva al Covid. E quindi per precauzione e per mettere in sicurezza la mia famiglia e tutte le persone che stanno con me, quindi anche voi, ho fatto il test rapido". E' stata la stessa Alessia Marcuzzi a raccontare in collegamento con Le Iene come ha scoperto di essere positiva al Coronavirus. "Dovevo prendere il treno, rimanere a contatto con un sacco di gente, quindi ho fatto un test rapido. Tutta la mia famiglia è risultata negativa, tranne io: sono leggermente positiva".

Alessia Marcuzzi è costretta alla quarantena e deve rimanere isolata anche rispetto alla sua famiglia. Ovviamente la Gialappa's Band e Nicola Savino la prendono in giro: "Facci vedere, dove sei". Alessia ride e scherza: "Chi aveva l'ufficio al bagno?". Fonzie! Ruota il cellulare ed è proprio in un bagno all'interno di una camera da letto, dove probabilmente trascorrerà la quarantena. Nella parte finale del video Alessia Marcuzzi si vendica con Nicola Savino: "Come con il balletto senza di me?".

