Coronavirus, Luttwak a DiMartedì controcorrente: "Pochi morti in Usa in proporzione alla popolazione" | Video

Coronavirus, Edward Luttwak va controcorrente, come suo stile. Sostenuto dai numeri ha parlato del Coronavirus in Usa e detto che, a sua valutazione, i numeri sono bassi in termini di mortalità nel corso del programma La7 DiMartedì.

"C'è un numero, morti per 100 mila. L'America - afferma Luttwak - ha più popolazione del Lussemburgo. Se tu guardi questa statistica, cioè quanti americani sono morti in proporzione al numero degli americani, in questa statistica l'America è abbastanza bassa.

Pochi morti negli Usa in proporzione alla popolazione. Riguardo all'irresponsabilità di Trump - sostiene -, la Svezia, che non ha chiuso scuole e fabbriche, ha gli stessi numeri dell'Inghilterra che ha aperto e chiuso".

