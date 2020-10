Coronavirus, Gabanelli a DiMartedì sul virus scomparso in Cina: "8 contagi su più di un miliardo, dubito"

13 ottobre 2020 a

I conti del Coronavirus in Cina, dove il virus è partito per la Pandemia che stiamo combattendo, non tornano per Milena Gabanelli, fra gli ospiti di DiMartedì in onda su La7 martedì 13 ottobre 2020. Il virus sembra scomparso in considerazioni dei dati ufficiali ma così non è secondo Gabbanelli che argomenta la sua posizione.

"Per capire se in Cina il Covid è scomparso - afferma la giornalista - bisogna guardare i dati ufficiali. Ma stiamo parlando di un paese dove la libertà è limitata. Oggi i contagiati sono otto su un miliardo e quattrocentomila. Io ne dubito"

