Le Iene e il caso del salumiere licenziato per Covid dopo 33 anni, a 17 mesi della pensione (poi riassunto)

E' una storia incredibile quella raccontata da Le Iene nella puntata del 13 ottobre 2020 su Italia 1. Fabrizio, salumiere di un supermercato di Casalpusterlengo, si è ammalato di Coronavirus ed avendo superato i 180 giorni di assenza dal posto di lavoro, è stato licenziato.

Gli mancavano soltanto 17 mesi per arrivare alla pensione. Fabrizio racconta la sua incredibile vicenda, dai primi sintomi fino alla paura di non farcela e al dramma per aver perso il lavoro, anche se il periodo della quarantena da Covid non può per legge rientrare nel conteggio dei 180 giorni.

Le Iene nella realizzazione del servizio hanno intervistato anche il direttore marketing della catena dei supermercati. Qualche giorno dopo Fabrizio ha ricevuto la lettera di revoca del licenziamento.

