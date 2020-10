Le Iene, Alessia Marcuzzi non c'è alla conduzione: "Positiva al Coronavirus, fermata sul treno. Non ha sintomi"

13 ottobre 2020 a

Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Coronavirus e non ha condotto la puntata de Le Iene di stasera, martedì 13 ottobre 2020, su Italia1. In diretta tv l'annuncio, in apertura di trasmissione: "Alessia non c'è stasera. E' tutto vero, ogni martedì ci controlliamo e a uno di questi test Alessia è risultata positiva al Covid, la salutiamo e le mandiamo un bacio", spiegano Le Iene.

"Poi Nicola - precisano - c'è da dire che non ha sintomi. Stava andando verso la stazione, ma sulla scaletta del treno le hanno detto 'sei positiva' e non è salita sul treno. Salutiamo anche i passeggeri del Frecciarossa", dicono con ironia.

La notizia di Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus era stata anticipata da liberoquotidiano.it .

