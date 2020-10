Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus. Le Iene: rivoluzione a poche ore dalla messa in onda della trasmissione di Italia1

13 ottobre 2020 a

Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus. L'indiscrezione è stata rivelata da liberoquotidiano e dagospia a poche ore dalla messa in onda del programma Le Iene di Italia1 di questa sera martedì 13 ottobre.

La notizia è trapelata a poche ore dalla diretta, in prima serata, della puntata della rete Mediaset. Alessia Marcuzzi è la conduttrice e per la puntata di questa sera sono previste delle comprensibili rivoluzioni nella conduzione in considerazione dell'improvvisa assenza.

Il programma che verrà messo in onda è molto atteso per i servizi, annunciati, che riguardano casi di primo piano di attualità e di inchiesta.

