DiMartedì su La7, gli ospiti di stasera 13 ottobre 2020: anche Speranza, Azzolina e Luttwak da Giovanni Floris

13 ottobre 2020

a

a

Questa sera, martedì 13 ottobre 2020, su La7 va in onda in prima serata DiMartedì. Tra gli ospiti del programma condotto da Giovanni Floris, annunciati sui canali social poche ore prima della messa in onda, ci sono Roberto Speranza, ministro della Salute, Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, Nicola Morra, presidente commissione Antimafia, la virologa Ilaria Capua, le giornaliste Milena Gabanelli (Corriere della Sera) e Giovanna Botteri (Rai), il politologo Edward Luttwak, il giornalista Beppe Severgnini (Corriere della Sera).

Si tratta di ospiti di primo piano per tematiche di stringente attualità che affronterà stasera il seguito programma La7, fra questi le nuove misure per avanzare i contagi Covid.

