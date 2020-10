Stasera in tv 13 ottobre, su Rai Premium il film dal titolo Un'estate a Salamanca. La trama

13 ottobre 2020 a

a

a

Un'estate a Salamanca è il titolo del film in programma stasera in tv, 13 ottobre, su Rai Premium a partire dalle ore 21.20. Commedia romantica del 2019, produzione tedesca, regia di Michael Keusch. Del cast fanno parte Susan Hoecke, Patricia Aulitzky, Fernando Corral, Manuel Cortez. La trama. Una vacanza a sorpresa: è il regalo che Nicole fa alla sorella Rike. Di tutto si tratta tranne che di un'estate a bordo piscina. Ma alla fine tra nuove amicizie, rivelazioni, dolci segreti e nuovi amori che sembrano affacciarsi in maniera timida, le due sorelle alla fine vivono la vacanza più importante della loro vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.