Stasera in tv 13 ottobre, su Rai Movie in seconda serata il film Supercondriaco, ridere fa bene alla salute. La trama

Stasera in tv 13 ottobre, su Rai Movie in seconda serata è in programma il film dal titolo Supercondriaco, ridere fa bene alla salute. Inizio alle ore 22.40 per questa commedia franco belga realizzata nel 2014 con la regia di Dany Boon. Del cast, invece, fanno parte, oltre allo stesso Dany Boon, anche Kad Merad, Judith El Zein, Alice Pol, Jean-Yves Berteloot, Marthe Villalonga, Valerie Bonneton, Bruno Lochet. La trama. Senza moglie né figli, a quarant'anni passati. Romain è diventato un vero e proprio ipocondriaco a causa del lavoro. Il suo amico, il dottor, Dimitri Zvenka, subisce il suo comportamento invadente e nascono diversi problemi con la moglie. L'unico modo per respirare è aiutarlo a cercare la donna della sua vita.

