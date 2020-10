Stasera in tv 13 ottobre, su Rai Movie il film Un tirchio quasi perfetto. La trama

13 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv 13 ottobre, su Rai Movie è in programma il film dal titolo Un tirchio quasi perfetto. Inizio alle ore 21.20, commedia francese del 2016. La regia è di Fred Cavayé e del cast fanno parte Dany Boon, Laurence Arné, Noemie Schmidt, Patrick Ridremont. La trama. Franois Gautier è un grande avaro. Risparmiare lo fa godere, la prospettiva di dover spendere soldi lo manda in depressione. Ma poi prima si innamora di una donna e poi scopre di avere una figlia di cui ignorava l'esistenza. E' costretto a mentire per nascondere il suo incredibile difetto e iniziano i problemi.



