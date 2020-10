Le Iene stasera in tv 13 ottobre: le anticipazioni. Luca Palamara, Marco Pantani, il caso di Maria Chindamo e i denti di Daniele Massaro

13 ottobre 2020 a

Tornano Le Iene. La puntata di stasera, 13 ottobre su Italia 1, si annuncia ancora una volta ricca di servizi interessanti. Dopo il caso di Mirko Scarcella, andato in onda nella serata di lunedì 12, stasera i conduttori Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, che come al solito potranno contare sulle voci della Gialappa’s Band, spazieranno tra l'attualità e il classico scherzo. Intanto riflettori puntati sulla vicenda di Luca Palamara. L'ormai ex magistrato svelerà ad Antonino Monteleone e Marco Occhipinti rivelazioni shock sulla spartizione delle nomine in magistratura. Annunciato anche un approfondimento sul mistero di Maria Chindamo. Una tragedia dietro la quale, secondo Le Iene, potrebbe esserci l'ombra di personaggi davvero pericolosi.

Torna protagonista Marco Pantani. Alessandro De Giuseppe, infatti, è riuscito ad avere l'ok di Urbano Cairo sull'assegnazione al campione del Giro d'Italia del 1999. Non mancherà il classico scherzo, vittima Daniele Massaro: e se ti accusassero di averti fatto impiantare i denti di un altro?

