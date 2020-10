Stasera in tv 13 ottobre, su Rai 4 il film dal titolo Papillon. La trama

13 ottobre 2020 a

Stasera in tv 13 ottobre, su Rai 4 è in programma il film dal titolo Papillon. Inizio alle ore 21.20. Genere thriller, produzione nel 2017 grazie a Stati Uniti, Serbia, Montenegro e Malta. La regia è a cura di Michael Noer, mentre del cast fanno parte Charlie Hunnam, Rami Malek, Luka Peros, Yorick Van Wageningen, Roland Moller. La pellicola è il remake del film cult che fu realizzato nel 1973. La trama: Henri Charriere viene condannato ingiustamente all'ergastolo e tenta la fuga da un campo di lavoro. I colpi di scena non mancano, così come la voglia di libertà del protagonista del film.

