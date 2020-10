Stasera in tv 13 ottobre, su Rai 2 torna Enrico Brignano con Un'ora sola vi vorrei

13 ottobre 2020 a

Stasera in tv 13 ottobre su Rai 2 torna Enrico Brignano. Il comico 54enne di Dragona (frazione di Roma Capitale) propone la terza puntata di Un'ora sola vi vorrei. Si tratta di un vero e proprio show di varietà con monologhi e musica all'insegna del divertimento. Ma far ridere non è l'unico obiettivo di Enrico Brignano che vuole offrire anche spunti di riflessione sul costume e l'attualità italiana. Le prime tre puntate sono andate bene. Quella d'esordio (22 settembre) ha fatto registrare una media share dell'8.6 per cento (oltre 2 milioni di telespettatori), media che poi si è assestata sul 7.4 per cento.

