Dayane Mello, accuse a Mattino 5 per il rapporto con la figlia. Biagio D'Anelli: "Lacrime da coccodrillo, so la verità" | Video

13 ottobre 2020 a

a

a

Accuse a Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Arrivano nel corso di Mattino 5 di oggi, martedì 13 ottobre 2020, e riguardano il suo rapporto con la figlia.

A lanciarle nel corso della trasmissione di Canale 5, è Biagio D'Anelli. "E' andata in giro a oziare, nelle barche, non è stata tutto questo tempo con la bambina e non perché doveva lavorare. A me non piacciono le lacrime a favore di telecamere. Lacrime da coccodrillo", dice durante la trasmissione. "Non c'è contraddittorio", lo ferma Federica Panicucci che conduce la trasmissione, ma Biagio D'Anelli rincara la dose e va avanti con dei dettagli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.